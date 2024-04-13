Анастасия Волочкова увиделась с 18-летней дочкой: «Она показала мне свои работы, я была потрясена!»

Анастасия Волочкова мечтает о том, что встретит свою любовь и сыграет свадьбу. При этом балерина никогда не была обделена мужским вниманием. У нее есть дочка Ариадна, которую она родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Несколько лет назад девушка захотела съехать из особняка своей мамы. Она стала жить с отцом и его новой возлюбленной.

Накануне Ариадна приехала в гости к родительнице. Волочкова была рада провести с ней время. Сейчас 18-летняя наследница балерины учится в университете на филологическом факультете, увлекается историей.

«Ею написаны более 250 стихотворений на трех языках. Она так же преподает английский и французский онлайн. И очень серьезно занимается озвучкой фильмов и мультфильмов. Работая в студии дубляжа и в домашней студии. Когда она показала мне свои работы, я была потрясена!» — поделилась Анастасия.

По ее словам, вечер получился очень теплым. Артистка отметила, что они успели посекретничать. Вечером для них приготовила ужин помощница звезды Лола, а также они сняли несколько видео. Анастасия подчеркнула, что покажет их, если дочка разрешит, так как девушка не любит публичности. Балерина назвала ее талантливой и подчеркнула, что они во многом похожи.

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