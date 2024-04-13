Михал Шуфутинский признался, что часто психует: «Вспыхнуть могу из-за какого-то слова»

Михаил Шуфутинский редко говорит о личной жизни. Однако после брака с Маргаритой, которой не стало в 2015 году, он вскоре перестал скрыть симпатию к танцовщице Светлане из своего коллектива.

Они уже больше пяти лет живут вместе, но свадьбу играть не хотят. Артист стал гостем передачи «Секрет на миллион», где в беседе с Лерой Кудрявцевой рассказал, что просто так подарил избраннице машину, не заставляет ее убирать и готовить, так как дома есть прислуга. Но Михаил Захарович признался, что его характер не самый спокойный. Лера спросила, может ли Светлана показать свой характер и зубы.

«Да, но я не позволяю ей этого делать. Потому что не надо меня кусать! Она это знает! Я психованный. Могу на что-то разозлиться, обидеться. Я вспыхнуть могу из-за какого-то слова. Потом я сам начинаю понимать: что пыхтеть то? Сказанное слово и не проведенный в разговоре или общении час, это час потерянный в жизни навсегда», — пояснил Шуфутинский.

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Светлана отметила, что дома его называет солнцем. По словам пары, у них не возникает глобальных ссор.