Михаил Шуфутинский не позволяет спутнице убирать и готовить: «Есть для этого специально обученные люди!»

Михаил Шуфутинский уже давно выступает на сцене. Он каждый год становится особенно популярным, когда наступает осень, так как все поют его хит «Третье сентября». Артист уже пять лет состоит в отношениях с танцовщицей Светланой.

В шоу у Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он признался, что свадьбу они играть не планируют. Так же артист считает, что не достаточно верующий, чтобы венчаться. Но свою возлюбленную он окутал заботой. Ей не приходится заниматься бытовыми делами.

«Зачем мне, чтобы моя жена готовила, убирала и гладила? У нас есть люди, которые делают это профессионально и это является их специальностью. У нее другая профессия. Мы приехали с гастролей, можем сидеть у меня в офисе. Я занимаюсь своими вещами, она своими, но мы болтаем. Раз и посмотрели телевизор. Раз, пошли на улицу. Зачем ей убирать по дому и готовить? Она может приготовить прекрасный борщ, но для чего тратить время на это, если есть для этого специально обученные люди!» — сказал артист.

Так как у Шуфутинского огромный особняк с бассейном, то он просто нанял людей, которые в нем поддерживают порядок. Их оказалось около 10 человек.

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