Полина Гагарина рассказала о Богдане Шувалове на «Голосе»: «Сущий ребенок, которого надо тормошить»

На Первом канале идет шоу «Голос». Новый выпуск начался с того, что ведущая Яна Чурикова почтила память Евгения Кунгурова, который умер 8 апреля. На экранах было показано его выступление с песней «Есть только миг». Он участвовал в шоу несколько лет назад и был в команде Александра Градского, который скончался в ноябре 2021 года.

Затем начались выступления участников, которые борются за право победить в этом шоу. С каждым разом их остается все меньше. На сцене спел Богдан Шувалов, которого многие считают лидером проекта. Полина Гагарина отдала ему половину своих голосов. Она является его наставницей.

«Богдан — сущий ребенок, которого надо тормошить. А мне с детьми легко», — заявила певица.

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А вот Алина Калашникова, Анатолий Колмагоров, Александр Новиков и Анастасия Мартынова покинули шоу. Впереди зрителей ждет эмоциональный полуфинал 12 сезона шоу.