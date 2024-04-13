Михаил Шуфутинский о браке: «Я не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь»

Михаил Шуфутинский в свои 76 лет не одинок. Он дважды состоял в браке. От второй жены Маргариты у него есть сыновья Дэвид и Антон. Младший наследник артиста женат на американке Брэнди и живет в Филадельфии.
У певца уже есть шесть внуков. А с 2019 году Шуфутинский состоит в отношениях с танцовщицей Светланой, которую знает около 25 лет. В студии шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила, не собираются ли они играть свадьбу. Певец заверил, что они об это не думали.
«У нас не было времени об этом подумать. Мы находимся постоянно вместе», — сказал исполнитель хита «3 сентября».
Но Лера усомнилась, что его избранница не хочет стать Шуфутинской.
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«А как люди жили раньше, когда не было паспортов? Венчались в церкви. Но я, например, не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь. Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может как-то нас напрячь. У нас нет этой проблемы. Я поймал себя на том, что я даже не задумывался об этом», — сказал артист.