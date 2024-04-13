Михаил Шуфутинский о браке: «Я не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь»

Михаил Шуфутинский в свои 76 лет не одинок. Он дважды состоял в браке. От второй жены Маргариты у него есть сыновья Дэвид и Антон. Младший наследник артиста женат на американке Брэнди и живет в Филадельфии.

У певца уже есть шесть внуков. А с 2019 году Шуфутинский состоит в отношениях с танцовщицей Светланой, которую знает около 25 лет. В студии шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила, не собираются ли они играть свадьбу. Певец заверил, что они об это не думали.

«У нас не было времени об этом подумать. Мы находимся постоянно вместе», — сказал исполнитель хита «3 сентября».

Но Лера усомнилась, что его избранница не хочет стать Шуфутинской.

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