Агата Муцениеце требует через суд, чтобы Павел Прилучный отдавал треть доходов своим детям

Агата Муцениеце недавно похвасталась, что подписала несколько контрактов. Она участвует в съемках нескольких проектов. Актриса рада тому, что очень востребована. Также она играет в кабаре-театре. По ее словам, раньше ей бы не позволили танцевать на сцене в смелых нарядах, а теперь она это делает и наслаждается каждый раз восхищенными взглядами публики.

При этом артистка растит двоих детей: 11-летнего Тимофея и восьмилетнюю дочку Мию. Недавно она подала в суд на бывшего мужа, так как считает, что он платит мало алиментов на содержание наследников.

«Она требует, чтобы до 18-летия Тимофея артист перечислял детям треть всех своих доходов, полученных за месяц, а потом — четверть доходов до 18-летия Мии, — пояснил источник NSK.KP.ru.

Агата подала в суд спустя семь месяцев после того, как у Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян родился сын Микаэль. Заседание по этому делу состоится через 10 дней — 24 апреля. Сам актер не комментирует конфликт с бывшей женой. Он заверяет, что счастлив, что у нее все хорошо.

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Тем временем Муцениеце ищет квартиру, которую хочет купить и потом переписать на одного из детей. Она признавалась, что намерена обеспечить им хорошее будущее.