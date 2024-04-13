Александр Петров о семейной жизни с молодой женой: «Чистый кайф! В голове многое меняется»

Александр Петров в сентябре 2023 году неожиданно женился на Виктории, которой 22 года. Он познакомился с ней в ресторане, где девушка была со своей мамой. Уже спустя несколько дней они отправились в ЗАГС. Позже влюбленные устроили пышную свадьбу.

Друзья и коллеги были удивлены таким скоропалительным решением знаменитого актера. Но прошло уже больше шести месяцев, а Петров продолжает восхищаться избранницей. Он посетил шоу «Кстати», которое ведут Азатам Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Они просили его о переменах в жизни.

«Как семейная жизнь? Да кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество. Причем я всегда раньше думал, мол, какая разница», — сказал Александр.

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Он добавил, что раньше не считал брак чем-то важным. Однако с момента, как в его жизни появилась Виктория, свои взгляды на официальный брак он изменил. Напомним, что ранее актер был в отношениях со Стасей Милославской. Они четыре года встречались, но свадьбу так и не сыграли.