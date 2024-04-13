Ксения Бородина ответила на обвинения эскортницы в обмане: «Будете отвечать в суде»

Ксения Собчак уже не ведет шоу «Дом-2» она участвует в YouTube-проектах. Недавно вышел первый выпуск шоу «Открытый прием», который она ведет с психологом Марком Бартоном. Гостьей стала Анастасия Железнова, которая занимается эскортом. Ролик стал популярным и собрал несколько миллионов просмотров. Но потом девушка предъявила претензии телеведущей. Она заявила, что Бородина за съемку так и не заплатила.

«Меня кинули на "бабки"», — возмутилась Анастасия.

Также она призналась, что пропустила рейс на самолет и стоимость билета ей не возместили. Железнова подчеркнула, что многие ее фразы были вырваны из контекста на передаче, а еще не понравилось, что ведущие ее перебивали.

Бородина посчитала, что это очередная девушка, которая хочет попиариться за ее счет. Она пояснила, что никаких денег ей не должна. Звезда заявила, что примет меры. Она напомнила, что участники таких проектов заключают контракт с продюсерским центром, а не с ней. Брюнетка пригрозила тем, кто хочет поступить, как Анастасия.

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