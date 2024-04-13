Дочка Юрия Куклачева заявила, что операция ее отца после инфаркта прошла успешно

Юрий Куклачев находится в больнице в Москве. Он был на концерте, когда почувствовал себя плохо. Дрессировщика сразу госпитализировали. Сначала врачи предположили, что у него защемило нерв, а позже выяснилось, что у артиста случился обширный инфаркт.

К утру у его сын Дмитрий признался, что Куклачеву сделали операцию. Он отметил, что врачи не дают никаких прогнозов. Спустя несколько часов дочка дрессировщика Екатерина прокомментировала состояние отца.