Дочка Юрия Куклачева заявил, что операция ее отца после инфаркта прошла успешно

Юрий Куклачев находится в больнице в Москве. Он был на концерте, когда почувствовал себя плохо. Дрессировщика сразу госпитализировали. Сначала врачи предположили, что у него защемило нерв, а позже выяснилось, что у артиста случился обширный инфаркт.

К утру у его сын Дмитрий признался, что Куклачеву сделали операцию. Он отметил, что врачи не дают никаких прогнозов. Спустя несколько часов дочка дрессировщика Екатерина прокомментировала состояние отца.

«Друзья, благодарю за ваши молитвы и заботу. Вчера ночью операция прошла успешно», — написала она в соцсети.

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Напомним, 12 апреля Куклачеву исполнилось 75 лет. Он организовал несколько концертов, в котором участвуют его коты-артисты. Однако оставшиеся два концерта состоятся без участия Юрий Дмитриевича. Перед зрителями выступят его дети, которые трудятся в театре отца.