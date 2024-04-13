Джорджо Армани высказался о смерти Роберто Кавалли: «Мне будет очень не хватать его тосканского вдохновения»

12 апреля мир потрясла новость о смерти итальянского модельера Роберто Ковалли. Он основал свой модный дом и много лет создавал коллекции одежды. Модели, которые с ним работали, выразили свои соболезнования. Друзья и родные тяжело переживают эту утрату. Даже его коллега Джорджо Армани прокомментировал смерть кутюрье. Он отметил, что их работы были разными, но ему будет не хватать Кавалли.

«Я не могу представить себе видение моды, более далекое от моего, чем видение Роберто Кавалли, но при этом я всегда питал к нему огромное уважение.

Роберто был настоящим художником с его такими дикими и чудесными принтами, способным превращать фантазии в соблазнительную одежду. Я с невероятной печалью узнал о его смерти: мне будет очень не хватать его тосканского вдохновения», — заявил Армани.