Джорджо Армани высказался о смерть Роберто Кавалли: «Мне будет очень не хватать его тосканского вдохновения»

12 апреля мир потрясла новость о смерти итальянского модельера Роберто Ковалли. Он основал свой модный дом и много лет создавал коллекции одежды. Модели, которые с ним работали, выразили свои соболезнования. Друзья и родные тяжело переживают эту утрату. Даже его коллега Джорджо Армани прокомментировал смерть кутюрье. Он отметил, что их работы были разными, но ему будет не хватать Кавалли.

«Я не могу представить себе видение моды, более далекое от моего, чем видение Роберто Кавалли, но при этом я всегда питал к нему огромное уважение. Роберто был настоящим художником с его такими дикими и чудесными принтами, способным превращать фантазии в соблазнительную одежду. Я с невероятной печалью узнал о его смерти: мне будет очень не хватать его тосканского вдохновения», — заявил Армани.

Также Адриана Лима считает, что мир потерял настоящую легенду. Виктория Бекхэм призналась, что для нее Ковалли останется иконой. А Хайди Клум завила, что уже скучает по модельеру.

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Напомним, что Роберто стал отцом в шестой раз в 2023 году. С 2014 года он строил отношения с шведской моделью Сандрой Нильссон. Она подарила ему сына, который получил имя Джорджио. Также у модельера есть дети от первого брака с Сильванеллой Джаннони: дочь Кристиана и сын Томмазо. А еще он был в браке с «Мисс Австрией» Евой Дюрингер. От нее у звезды есть трое детей: дочь Ракель и сыновья Даниель и Роберт.