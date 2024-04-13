Родные похоронили певца Евгения Кунгурова в Свердловской области

8 апреля Евгений Кунгуров был найден мертвым. Многие друзья не могут поверить, что он совершил суицид. Оперный певец был на пике популярности. Однако перед смертью он написал жене Ирине, что хочет наложить на себя руки.

Прощание с артистом состоялось в Москве на Троекуровском кладбище. С ним пришли проститься друзья и коллеги, среди которых были Диана Гурцкая и Феликс Царикати. А вот потом тело звезды привезли в его родной Заречный Свердловской области, где живут его родители.

13 апреля в закрытом режиме состоялись отпевание и панихида в храме. Родные похоронили певца на местном кладбище рядом с бабушкой. Могилу Кунгурова усыпали цветами.

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Напомним, что после смерти певца стало известно, что он лечился в психиатрической клинике. Он принимал лекарства. По словам его отца Виктора, у артиста была редкая нервная болезнь, которая не давала ему спокойно жить. В 2023 году с ним едва не развелась жена, которая подарила ему двоих детей. Сыну Ивану сейчас семь лет, а дочке Ариадне — два года.