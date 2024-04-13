Дочка Леонида Якубовича о своем красном дипломе МГИМО: «100% оригинальность»

Леонид Якубович вырастил сына актера от второй жены Галины. Сейчас ему уже 51 год. Наследник телеведущего работает в Дирекции информационных программ на Первом канале. Также Якубович вырастил дочку Варвару, которая появилась на свет в его третьем браке с Мариной Видо.

26-летняя девушка окончила МГИМО с красным дипломом. Потом она стала певицей. Некоторые поклонники с трудом поверили, что она сама написала свою дипломную работу. Но Варвара дала понять, что сама трудилась над ним.

«Защитилась на отлично. Антиплагиат.ru — 100% оригинальности. Я брала за основу внутренний кодекс ТАСС, а эта информация настолько конфиденциальная, что в интернете ее нет», — заверила она.

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