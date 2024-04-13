Вдова Караченцова Поргина назвала странной ситуацию с похоронами Ширвиндта

В марте умер Александр Ширвиндт. Прощание со знаменитым актером прошло 18 марта в Театре сатиры. Однако похороны в тот день не состоялись. Отмечалось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. На прощании появился его сын Михаил и жена артиста Наталья Белоусова.

Родные были погружены в переживания и траур. Недавно стало известно, что урну с прахом Ширвиндта так и не захоронили. Похороны состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище в узком семейном кругу.

Эта ситуация удивила не только поклонников актера. Удивлена такой задержкой и Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.

«Странная ситуация с похоронами Александра Ширвиндта. Понимаю поклонников, которые хотят проститься с любимым артистом! Ведь кто-то не попал на панихиду по разным причинам, не смог проститься. Обычно урну с прахом отдают родственникам на третий день. По христианским обычаям усопшего хоронят ровно через три дня. Как правило, кремируют в день панихиды, а панихида прошла еще 18 марта в Театре сатиры. Так что же тогда произошло?» — высказалась она.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом актриса понимает, что вопрос с захоронением деликатный и касается семьи артиста. Она предположила, что они не могли выбрать место для захоронения. Поргина отметила, что задержка также могла быть связана с завещанием, в котором Шивриндт мог указать, как именно его надо похоронить. Свое мнение вдова Караченцова высказалась в беседе с порталом Prozvezd.