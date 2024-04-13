Депутат Сергей Соловьев призвал Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки

Алла Пугачева в 2022 году уехала из России. Она теперь живет в Израиле, а также ездит на Кипр. Артистка скоро отметит 75-летие. Она намерена выпустить новые песни к юбилею.

Ранее стало известно, что есть вероятность, что артистку признают иностранным агентом.

А теперь Депутат Государственной думы Сергей Соловьев обратился с Примадонне. Он призвал ее извиниться за все слова, в которых она критиковала Россию. По его словам, тогда у нее возможно появится шанс снова выступать на родине.

«На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться», — сказал Соловьев в беседе с «РИА Новости».

При этом он сомневается, что Алла Борисовна сможет снова появляться на телевидении. Депутат уверен, что ее не захотят простить поклонники, поэтому строить успешную карьеру ей не удастся. Соловьев намекнул, что ее ждет тяжелая судьба.

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