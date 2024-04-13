Дети перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выступят на концерте без отца

Юрий Куклачев в свой юбилей оказался в больнице. Ему стало плохо во время выступления. Оказалось, что у артиста случился обширный инфаркт. Дрессировщика прооперировали врачи. По словам его старшего сына Дмитрия, пока медики не дают никаких прогнозов. 13 и 14 апреля у Куклачева намечены еще два концерта. Их отменять не стали. Перед зрителями выступят дети артиста, которые уже давно трудятся в его театре.

Его дочка Екатерина — главный художник в театре. Младший сын Владимир — артист театра, раньше был солистом балета. А старший наследнику Куклачева Дмитрий — артист и первый заместитель художественного руководителя Театра кошек.

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Напомним, что концерты, которые пройдут в «Вегас Сити Холле», являются благотворительными. Деньги будут направлены семьям, пострадавшим от теракта в «Крокусе». Дети Куклачева надеются, что зрители останутся довольны. Они намерены постараться, чтобы выступление им понравилось. Дмитрий подчеркнул, что сейчас его отцу нужна поддержка, пишет Телеграм-канал Shot.