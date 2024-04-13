За свою карьеру Алла Пугачева заработала 14 миллиардов рублей

Алла Пугачева уже два года живет в Европе. Она занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* ездит на гастроли, чтобы заработать денег для семьи. Скоро певица отметит свой юбилей. К 75-летию она выпустит новые песни. Также в окружении артистки говорят, что она намерена дать несколько концертов.

Свою карьеру Алла Борисовна завершила 12 лет назад. Теперь она выступает лишь по случаю юбилеев. Однако за то время, что звезда выступала в СССР и России она успела заработать целое состояние.

До 1975 года ставка у Пугачевой за концерт была 10 рублей, а потом она получила звания сначала заслуженной, а потом народной артистки. Тогда ей стали платить 38 рублей, а еще доплату «за мастерство» в размере 9 рублей 50 коп. Так как она давала в месяц около 15 концертов, то ее зарплата составляла 712 рублей 50 копеек плюс оклад. При том, что средняя зарплата в то время была 190 рублей. Позже от государства она получила четырехкомнатную квартиру в центре столицы на улице 1-я Тверская-Ямская.

В 2000-х годах Алла Борисовна стала зарабатывать еще больше. За корпоратив она просила 600 тысяч рублей. А уже в 2008 году она получала 3,5 миллиона рублей за час выступления. Во время прощального тура артистка смогла заработать круглую сумму, так как за частное выступление цена начиналась с 150 тысяч евро, а это 6 миллионов рублей по старому курсу.

Российский Forbes высчитал, что доходы Пугачевой c 2005 до 2015 года составили 41,5 миллиона долларов (2 млрд 697 млн рублей по курсу 2015 года). Свои деньги звезда инвестировала в покупку недвижимости и на банковские счета, пишет KP.RU.

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Также она участвовала в съемках разные проектов, дала два концерта в 2019 году и выпустила запись выступления на больших экранах, что также принесло ей несколько десятков миллионов рублей. Журналисты подсчитали, что Алла Борисовна сколотила состояние в 150 миллионов долларов (14 миллиардов рублей).

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.