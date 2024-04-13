Муцениеце высказалась о своей востребованности в работе, задев супругу Прилучного: «Я даже не чья-то жена»

Зепюр Брутян уже почти два года состоит в браке с Павлом Прилучным. Она родила от него сына Микаэля. Не так давно актриса вышла из декретного отпуска. Она снова играет с мужем в спектакле и успела сняться с возлюбленным в новом фильме.

А бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце накануне решила язвительно высказаться в соцсетях. Примечательно, что она похвасталась своим успехом в киноиндустрии и дала понять, что ей это удается без помощи других людей.

«Это я на коленках на "Мосфильме" подписываю договор на проект, пока пришла на пробы на другой проект, приехав со съемок из Питера, а в это время меня утвердили на еще один, и я даже не чья-то жена», — написала Муцениеце.

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У поклонников не осталось сомнений, что последняя фраза была адресована Брутян. Напомним, что раньше Агате приходилось быть домохозяйкой. Она родила сына Тимофея и дочку Мию, поэтому несколько раз уходила в декрет. Во время брака с Павлом артистка мечтала, что будет больше сниматься в кино. Теперь ее регулярно зовут в новые проекты, также она играет в кабаре-театре и ведет шоу «Голос. Дети» на Первом канале.