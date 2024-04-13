Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт и находится в тяжелом состоянии

Юрий Куклачев был госпитализирован во время празднования своего 75-летия. По случаю юбилея он устроил концерт в «Вегас сити холле». Внезапно артист почувствовал боли в сердце. Сын Дмитрий незамедлительно вызвал медиков. Куклачева увезли в одну из столичных больниц. Примечательно, что сначала дрессировщик был с сознании. Близкие надеялись, что его отпустят домой.

Но по данным Телеграм-канала Shot, у Куклачева случился обширный инфаркт. Звезду прооперировали ночью. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии.

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По словам старшего сына артиста, операция длилась три часа. Дмитрий признался, что врачи не дают никаких прогнозов на данный момент.

Напомним, что деньги с концерта Куклачев намерен перевести семьям, которые потеряли близких в теракте в «Крокус Сити Холл». 13 и 14 апреля концерты артиста состоятся, но будут проходить без участия Юрия Дмитриевича. В шоу выступят его дети и другие дрессировщики.