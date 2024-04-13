Юрия Куклачева увезли в больницу c его юбилейного шоу в Москве из-за болей в сердце

Юрий Куклачев 12 апреля выступал на сцене. Он устроил выступление со своими котами-артистами в честь своего юбилея. В этот день ему исполнилось 75 лет. Куклачев почувствовал себя плохо, он пожаловался на боли в сердце. С ним находился сын Дмитрий, который вызвал скорую. Врачи госпитализировали звезду. В его окружении отметили, что артист отдал много сил выступлению и даже прыгал.

«Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу. Когда Юрия Дмитриевича уносили на носилках, то коты начали волноваться и двое убежали», — цитирует свой источник KP.RU.

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Позже стало известно, что сбежавших котов нашли. Близкие Куклачева выразили надежду, что он скоро окажется дома. Напомним, что у звезды есть еще двое детей: дочка Екатерина и младший сын Владимир. Они работают в театре своего отца.