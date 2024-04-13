Юрия Куклачева увезли в больницу c его юбилейного шоу в Москве из-за болей в сердце

Юрий Куклачев почувствовал себя плохо на сцене. Фото: Global Look Press

Артист Юрий Куклачев был госпитализирован во время выступления. Пока звезду уносили на носилках, два его кота сбежали.

Юрий Куклачев 12 апреля выступал на сцене. Он устроил выступление со своими котами-артистами в честь своего юбилея. В этот день ему исполнилось 75 лет. Куклачев почувствовал себя плохо, он пожаловался на боли в сердце. С ним находился сын Дмитрий, который вызвал скорую. Врачи госпитализировали звезду. В его окружении отметили, что артист отдал много сил выступлению и даже прыгал. 

«Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу. Когда Юрия Дмитриевича уносили на носилках, то коты начали волноваться и двое убежали», — цитирует свой источник KP.RU.

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Позже стало известно, что сбежавших котов нашли. Близкие Куклачева выразили надежду, что он скоро окажется дома. Напомним, что у звезды есть еще двое детей: дочка Екатерина и младший сын Владимир. Они работают в театре своего отца. 

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