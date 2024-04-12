Соседов рассказал, как живет после увольнения с ТВ: «Мы хорошо с мамой питаемся: ежедневно на нашем столе и овощи, и мясо»

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, на что живет после увольнения с телевидения. Он дал понять, что никогда не зарабатывал много и не жил на широкую ногу.

Так что, сегодняшняя ситуация с заработками для Сергея Соседова вполне привычная. Он живет на деньги, которые получает в качестве гонораров за участие в телевизионных шоу в роли эксперта.

По признанию Сергея Соседова, самое важное для него - это хорошее питание. На качественную еду ему вполне хватает тех денег, которые он зарабатывает. Готовит для Сергея Соседова его старенькая, 88-летняя мама, вместе с которой он живет.

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«Мы хорошо с мамой питаемся: ежедневно на нашем столе и овощи, и мясо», - рассказал Сергей Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что быть сытым для него особенно важным. Когда он голоден, то очень зол.

По материалам MK.RU