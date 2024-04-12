Катя Лель считает, что бывший муж хочет вернуть ее: «Меня невозможно купить, чтобы он ни делал»

Певица Катя Лель призналась что после развода с мужем Игорем Кузнецовым живет полноценной и счастливой жизнью. Теперь ей не нужно тратить свои силы и ресурс на поддержку другого человека, не нужно советоваться при принятии решений, можно строить свои планы, независимо от того, как на это смотрит представитель противоположного пола.

Катя Лель дала понять, что пока ей совершенно не хочется создавать семью и, тем более, вступать в новые отношения. При этом певица считает, что бывший муж Игорь Кузнецов хотел бы воссоединиться с ней. Правда, по словам Лель, он понимает, что это совершенно невозможно.

«Меня невозможно купить, что бы он ни делал, он это знает, поэтому даже не приближается, зная, что нет вариантов», - отметила. Катя Лель.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, новость о том, что певица Катя Лель развелась с мужем Игорем Кузнецовым, стала достоянием общественности в прошлом году. Супруги расстались после пятнадцати лет брака, у пары есть дочь Эмилия. По словам Кати Лель, причиной развода стало пристрастие мужа к алкоголю, которому она безуспешно пыталась противостоять несколько лет.

По материалам MK.RU