Беременная Мусульбес из «Дома-2» сделала заявление: «Один мужчина проявил ко мне заботу. И это не Рома»

Экс-участница «Дома-2» Таня Мусульбес находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Первенец Тани и ее избранника Ромы Капаклы появится на свет будущим летом. Беременность у Мусульбес, судя по всему, протекает не очень легко. Таня довольно часто жалуется на недомогания. Но вероятно, скоро проблема разрешится.

В микроблоге Татьяна Мусульбес рассказала о том, что познакомилась с мужчиной, который взялся ее спасать.

«Вчера один мужчина, и это не Рома, проявил ко мне невероятную заботу. Он узнал, что в последнее время я неважно себя чувствую, у меня усталость, апатия, я сложно засыпаю. И он мне начал помогать. Это приятно и необходимо в такое время, и я с ним скоро встречусь», - в интригующей манере подала Татьяна Мусульбес историю о посещении врача.

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Чуть позже Татьяна Мусульбес созналась, что чудесный мужчина, который взялся ей помогать, врач-терапевт одной из московских клиник. Таня даже разместила совместное с ним фото в микроблоге. Он молод и хорош собой.