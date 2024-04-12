Дочери Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе исполнилось три года: «Наша любимая птичка»

Двенадцатого апреля в звездной семье актрисы и певица Альбины Джанабаевой и музыканта Валерия Меладзе праздник. Исполнилось три года младшему совместному ребенку пары, дочери Агате.
В честь этого события Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге редкими кадрами с участием малышки. На видео запечатлена хорошенькая девочка со светлыми волосами. Малышка радостно бежит по просторному дому, зажав в руке веревочки от воздушных шариков. В какой-то момент Агата останавливается и смотрит на шары, повернувшись лицом к камере. Видно, что малышка все еще сосет соску.
«Наша любимая птичка, 3 года», - подписала видео в микроблоге Альбина Джанабаева.
Дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Агата. Фото: скрин видео в соцсети Альбины Джанабаевой
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Напомним, дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Агата родилась 12 апреля 2021 года. Малышка стала третьим ребенком пары, у которой есть еще два старших сына Константин и Лука. Для Валерия Меладзе Агата - шестой по счету ребенок. У музыканта три взрослые дочери от первого брака.