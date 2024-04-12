Павел Деревянко хочет сняться у режиссера «Слова пацана»: «Обращаюсь с просьбой обратить на меня внимание»

Известный актер Павел Деревянко в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о своей мечте, которая касается его кинокарьеры. Воплотивший на экране десятки разных героев и характеров, Павел Деревянко дал понять, что той самой роли у него пока еще не было.

Павел Деревянко заявил, что мечтает сняться не в картине Альмодовара или Ларса фон Триера. Режиссер, о работе с которым грезит Павел Деревянко, Жора Крыжовников, снявший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Павел Деревянко рассказал, что проходил пробы у Жоры Крыжовникова, но из этого пока ничего не вышло. Так что, пользуясь случаем, Павел Дерявянко обратился к режиссеру через наше издание.

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«Прямо вот обращаюсь через вас к нему с просьбой еще раз обратить на меня внимание», - сказал Павел Деревянко.

Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных группировках Казани конца 80-х годов прошлого века. Картина с первых же серий захватила зрителей, став одной из самых популярных в России. Многие фразы из сериала тут же разошлись на цитаты.