Нарколог Казанцев после рассказа Водонаевой о потере памяти: «Бросить употреблять алкоголь! Абсолютно!»

Алена Водонаева в своем телеграме рассказала фолловерам, как она в 18 лет посетила одно из московских казино. Девушка не только делала ставки, но и наслаждалась поеданием улиток с шампанским.

«И наутро проснулась в Волгограде. Без шуток», — призналась она.

Издание Teleprogramma.pro поинтересовалось у психиатра-нарколога Алексея Казанцева, о чем могут говорить такие провалы в памяти после обильных возлияний.

«К сожалению, это говорит о том, что уже головной мозг поражен у данного человека, то есть это могут быть черепно-мозговые травмы. Это может быть гипоксия плода, обвитие пуповины, различные контузии, ушибы головного мозга, то есть что-то уже серьезное произошло, либо наличие судорожного очага в головном мозге. Также зависит, конечно же, от количества употребленного алкоголя. То есть если его много, и это уже не первый день и не первый год происходит. К сожалению, такие случаи происходят все чаще и чаще, это так называемые амнезии опьянения», — сказал эксперт.

Врач заметил, что иногда человек может часть событий помнить, а часть забыть. Но если он будет и дальше злоупотреблять, его память будет сдавать все больше.

«Лучше данному человеку бросить употреблять алкоголь. Абсолютно! Даже в маленьких дозах», — рекомендовал врач.

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