Настя Крайнова вспомнила о ныне покойном Дмитрии Красилове: «Он обладал уникальным чувством юмора и душевным теплом»

Шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!» стало одним из последних телевизионных проектов, в котором принимал участие ныне покойный танцор и шоумен Дмитрий Красилов.

В программе он задержался ненадолго, покинув ее в финале самое первой серии. Но тем не менее, на своих коллег по шоу Дмитрий Красилов успел произвести позитивное впечатление.

В интервью Teleprogramma.pro участница реалити-шоу «Выживалити», певица Анастасия Крайнова рассказала, что Дмитрий Красилов - самый яркий и позитивный человек. Она призналась, что другие звездные участники проекта относились к нему с большой теплотой и хотели помочь.

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