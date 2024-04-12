Настя Крайнова вспомнила о ныне покойном Дмитрии Красилове: «Он обладал уникальным чувством юмора и душевным теплом»

Шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!» стало одним из последних телевизионных проектов, в котором принимал участие ныне покойный танцор и шоумен Дмитрий Красилов.
В программе он задержался ненадолго, покинув ее в финале самое первой серии. Но тем не менее, на своих коллег по шоу Дмитрий Красилов успел произвести позитивное впечатление.
В интервью Teleprogramma.pro участница реалити-шоу «Выживалити», певица Анастасия Крайнова рассказала, что Дмитрий Красилов - самый яркий и позитивный человек. Она призналась, что другие звездные участники проекта относились к нему с большой теплотой и хотели помочь.
Дмитрий Красилов. Фото: Global Look Press
«Он обладал уникальным чувством юмора и душевным теплом. Мог объединить людей. Мне очень не хватает Димы», - поделилась Анастасия Крайнова.
Напомним, Дмитрий Красилов скоропостижно скончался в декабре 2023 года, ему было 29 лет.