Алена Водонаева: «Просыпалась в Волгограде после ночи в казино»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась с подписчиками в Telegram-канале яркими воспоминаниями из своей молодости. В частности, она рассказала о том, как однажды проснулась в Волгограде после ночи в московском казино.

«Один раз в Москве, когда мне было 18 лет, я сидела в казино, играла, ела улиток, пила шампанское, и наутро проснулась в Волгограде. Без шуток. Есть такая история в моей биографии», — написала Водонаева.

В комментарии к этому посту подписчики звезды выразили удивление тем, что Водонаева не скрывает свои приключения молодости. Многие из них отметили, что она выглядит очень искренней и открытой.

Другие комментаторы также отметили, что Водонаева прожила запоминающуюся молодость, несмотря на то, что сейчас она является 41-летней мамой и бизнес-леди.

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