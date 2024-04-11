Уехавшая в Израиль Алла Пугачева оформила квартиру в Москве на своего внучатого племянника

Алла Пугачева никогда не была равнодушна к судьбе своего племянника Влада. Когда он стал употреблять запрещенные вещества, у него возникли проблемы со здоровьем. Однажды у него отнялись ноги и он стал инвалидом. А его жена Виктория, которая тоже была зависимой, умерла. Когда состояние Влада оставляло желать лучшего, Алла Борисовна взяла опеку над его сыном.

Своего внучатого племянника она окружила внимание и даже возила на лечение за границу. Но потом у нее появились свои дети, поэтому свободного времени не осталось.

Оказалось, что о мальчике заботятся ее близкие друзья. Они усыновили ребенка, которому сейчас 12 лет. Певица уехала жить в Израиль, но присылает деньги на его содержание. Человек, который участвовал в процедуре усыновления рассказал, что внучатый племянник Пугачевой счастлив с новыми родителями, называет их мамой и папой.

При этом он развеял слухи, что якобы ребенок имеет отношение к имуществу Примадонны и ее замку. Однако Алла Борисовна переписала на мальчика одну из квартир в Москве.

«Алла Борисовна оформила на него квартиру, в которой он сможет жить, когда станет совершеннолетним», — цитирует свой источник «МК».

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Оказалось, что усыновление сына Влада случилось еще в 2017 году. Раньше Пугачева запрещала журналистам публиковать любую информацию о своем внучатом племяннике.