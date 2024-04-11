Феликс Царикати о смерти Евгения Кунгурова: «Говорят про суицид — я не хочу в это верить»

11 апреля состоялась церемония прощания с Евгением Кунугровым в Москве. Родные захотели, что это мероприятие состоялось в прощальном доме Троекуровского кладбища. Туда приехали друзья и близкие певца, которого не стало в 40 лет. По предварительной версии, он совершил самоубийство.
Певица Зара, Екатерина Гусева с мужем, Игорь Наджиев появились на траурной панихиде. Многие дружили и работали с Кунгуровым. Хорошо его знал и Феликс Царикати, который тоже приехал на кладбище. Певец вспомнил, как узнал про смерть Евгения. Он признался, что сначала не поверил новостям.
«Я вспомнил какой-то анекдот и подумал: "Надо Жене позвонить". Я на даче с какими-то граблями, телефон не со мной. Подумал, что надо пойти в дом к жене и позвонить, но мысль вылетела из головы. Вечером жена мне говорит: "Женя умер". Я еще рассмеялся в голос: "Ты больше интернет смотри. Там каждый день кто-то умирает". Она говорит: "Нет! Мне позвонили с передачи Андрея Малахова. Завтра про него будет эфир"», — поделился артист с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Он отметил, что знает про некоторые обстоятельства смерти Кунгурова. Царикати подтвердил, что артист написал жене о том, что хочет совершить самоубийство. Потом тело певца нашли у дома в шортах. Однако Феликс заявил, что отказывается верить, что друг наложил на себя руки.
«Не факт. Может он пожалел о том, что он сделал. Я почему склоняюсь к этой версии, потому что он был очень жизнерадостным человеком, он жизнь любл очень сильно. Про то что говорят про суицид — я не хочу в это верить. Он был очень глубоко верующим человеком», — высказался он.
«Был радостным, жизнелюбивым всегда. А у нас на эстраде всегда так. Не замечают человека до последнего момента», — добавил Царикати.
Также на церемонии прощания присутствовала певица Диана Гурцкая. Она пересеклась с Феликсом Царикати. Артист спросил ее о том, как певица справляется с утратой мужа.
«У жизни свои правила. Ничего не поделаешь», — ответила Диана, вздыхая.
Напомним, что ее супруг Петр Кучеренко 20 мая 2023 года скоропостижно скончался в 46 лет при возвращении из рабочей командировки с Кубы.
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Диана Гурцкая тяжело переживала смерть мужа в прошлом году. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
После церемонии прощания Евгения Кунгурова похоронят в поселке Заречный, Свердловской области, где он родился. Это произойдет 13 апреля. У певца осталась жена Ирина и двое детей: Иван и Ариадна.