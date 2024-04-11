Феликс Царикати о смерти Евгения Кунгурова: «Говорят про суицид — я не хочу в это верить»

11 апреля состоялась церемония прощания с Евгением Кунугровым в Москве. Родные захотели, что это мероприятие состоялось в прощальном доме Троекуровского кладбища. Туда приехали друзья и близкие певца, которого не стало в 40 лет. По предварительной версии, он совершил самоубийство.

Певица Зара, Екатерина Гусева с мужем, Игорь Наджиев появились на траурной панихиде. Многие дружили и работали с Кунгуровым. Хорошо его знал и Феликс Царикати, который тоже приехал на кладбище. Певец вспомнил, как узнал про смерть Евгения. Он признался, что сначала не поверил новостям.

«Я вспомнил какой-то анекдот и подумал: "Надо Жене позвонить". Я на даче с какими-то граблями, телефон не со мной. Подумал, что надо пойти в дом к жене и позвонить, но мысль вылетела из головы. Вечером жена мне говорит: "Женя умер". Я еще рассмеялся в голос: "Ты больше интернет смотри. Там каждый день кто-то умирает". Она говорит: "Нет! Мне позвонили с передачи Андрея Малахова. Завтра про него будет эфир"», — поделился артист с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Он отметил, что знает про некоторые обстоятельства смерти Кунгурова. Царикати подтвердил, что артист написал жене о том, что хочет совершить самоубийство. Потом тело певца нашли у дома в шортах. Однако Феликс заявил, что отказывается верить, что друг наложил на себя руки.

«Не факт. Может он пожалел о том, что он сделал. Я почему склоняюсь к этой версии, потому что он был очень жизнерадостным человеком, он жизнь любл очень сильно. Про то что говорят про суицид — я не хочу в это верить. Он был очень глубоко верующим человеком», — высказался он.