Внуки Валентина Юдашкина и его вдова отметились в храме Ват Чалонг на Пхукете

Марина Юдашкина, жена знаменитого модельера Валентина Юдашкина, вместе с тремя внуками посетила храм Ват Чалонг на Пхукете.

Этот храм является, один из трех десятков буддистских храмов на острове, отличается особенной красотой и величием. Ученым так и не удалось узнать, когда на самом деле был он построен, но впервые о памятнике архитектуры упоминали в 1837 году.

Вдова модельера поведала, что была потрясена видом храма и его энергетикой. По словам Марины Юдашкиной, местные жители верят, что это место полно чудес и тайн, а все потому, что здесь хранится частица косточки Будды.

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге фотографией, которую она сделала на территории храма Ват Чалонг. В соцсетях фолловеры заметили, что внуки Юдашкиных, Анатолий, Аркадий, Агата, дети Галины Юдашкиной, подросли и стали похожи на своего знаменитого дедушку.

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