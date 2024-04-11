12-летнего внучатого племянника Пугачевой усыновили близкие к певице люди

Недавно в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева, которая уехала два года назад в Израиль, поручила опеку над внучатым племянником охраннику в деревне Грязь. Отмечалось, что она переводит на содержание 12-летнего ребенка 200 тысяч рублей в месяц.

Но теперь оказалось, что мальчик был усыновлен людьми, которые близки к певице. Об этом рассказал человек, который принимал участие в процедуре усыновления. О ребенка заботься супружеская пара, в которой он рос.

«Ребенок очень привязался к людям, которые его фактически уже растили, они вложили много сил в его реабилитацию: в здоровье, социализацию, развитие. А у Аллы Борисовны много времени отнимали родные дети — на то время такие же маленькие, к тому же она вела жизнь публичной персоны и, конечно, не успевала в полной мере заниматься еще и третьим ребенком. Ей просто не хватало на него сил. Зато у его усыновителей сложился с мальчиком идеальный контакт, они просто влюбились в него, и он ответил им взаимностью», — цитирует свой источник «МК».

Также человек заверил, что у этой пары есть свои квартиры. Однако Пугачева помогает им содержать своего внучатого племянника. Мальчик стал называть новоиспеченных родителей папой и мамой. Теперь у него другая фамилия, но ее родные решили не раскрывать, чтобы оградить ребенка от лишнего внимания.

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Напомним, что Алла Борисовна взяла под опеку сына своего племянника Влада, когда у мужчины были большие проблемы. Он стал употреблять запрещенными веществами и стал инвалидом. А его жена, которая родила мальчика, умерла. Певица возила внучатого племянника на лечение. Она заботилась о нем много лет, а потом у стало мало времени. У Влада появилась новая жена и дочка, которую он назвал Алла.