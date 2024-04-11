Беременная Лиза Арзамасова призналась, что у нее токсикоз: «Приходится быть сильной девочкой»

Лиза Арзамасова на днях поделилась радостной новостью. Она сняла видео с Ильей Авербухом и своим сыном Львом, на котором объявила о беременности. Ее наследник, которому скоро исполнится три года, был рад тому, что у него скоро появится братик или сестренка. Муж актрисы тоже не скрывал счастливой улыбки. Однако потом фигурист рассказал, что родным Лиза обо всем поведала гораздо раньше.

Сама звезда сериала «Папины дочки» продолжает работать, хотя у нее уже большой срок беременности. Она призналась, что узнала о скором пополнении на ранних сроках. Арзамасова рассказала, что эта беременность отличается от первой. Она заявила, что у нее появились особые предпочтения в еде.

«С Левочкой мне не хотелось из еды чего-то особенного, а тут иногда мысль о пирожке с сыром может остановить даже съемочный процесс», — отметила Лиза.

Она также заявила, что пока ездит на гастроли и играет в театре. И еще недавно никто не знал про ее интересное положение, поэтому ей приходилось быть особенно сильной. Жена Авербуха посетовала, что ее мучает токсикоз.

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