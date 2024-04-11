Роман Костомаров показал, как справляется с падениями на льду: «Ха-ха, какое падение!»

Олимпийский чемпион, который в начале 2023 года столкнулся с тяжелым заболеванием, вызванным гриппом и пневмонией, перенес ампутацию стоп и кистей рук, продолжает вдохновлять своей непоколебимой силой воли.

После выхода из комы и победы над депрессией, Костомаров вновь вернулся на ледовое шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха, где впервые исполнил фрагмент из своего олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.

Россияне не перестают восхищаться этим человеком, который, несмотря на все трудности, продолжает улыбаться и смеяться, доказывая, что человеческий дух не знает границ.

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