Роман Костомаров показал, как справляется с падениями на льду: «Ха-ха, какое падение!»

Роман Костомаров, сильный духом спортсмен, несмотря на ампутацию рук и ног, продолжает поражать мир своим невероятным мужеством и стойкостью. В недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, он продемонстрировал, как справляется с падениями на льду, не теряя при этом оптимизма и жизнерадостности.
«Ха-ха, какое падение!» — только и сказал фигурист, грохнувшись на лед.
Олимпийский чемпион, который в начале 2023 года столкнулся с тяжелым заболеванием, вызванным гриппом и пневмонией, перенес ампутацию стоп и кистей рук, продолжает вдохновлять своей непоколебимой силой воли.
После выхода из комы и победы над депрессией, Костомаров вновь вернулся на ледовое шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха, где впервые исполнил фрагмент из своего олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.
Россияне не перестают восхищаться этим человеком, который, несмотря на все трудности, продолжает улыбаться и смеяться, доказывая, что человеческий дух не знает границ.