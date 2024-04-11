Брутян засняла Прилучного, который играл с 11-месячным сыном дома: «Немного смеха и милоты»

Павел Прилучный признавался, что после развода с Агатой Муцениеце больше не хочет заводить детей. От бывшей жены у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Но когда актер сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян, то поменял свое мнение.

У них уже растет сын Микаэль, которому 11 месяцев. Они покрестили малыша в 2023 году, но пока скрывают его лицо. Избранница звезды сериала «Мажор» признавалась, что мальчик пошел в отца. Накануне вечером пара вместе играла с на

следником. Брутян засняла, как Павел легко смешил мальчика.

Он «оживив» желтого плюшевого кота. Микаэль заливался смехом, наблюдая за «спектаклем» папы. Зепюр показала вблизи лицо сына — у него пухлые щечки и длинные темные ресницы.