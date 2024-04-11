Татьяна Тарасова: «Более нет такой, как Пугачева — Алла такая одна!»

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова выразила интерес к готовящемуся к выходу фильму Ксении Собчак об Алле Пугачевой. Она восхитившись ее талантом и вкладом в культуру, а также пообещала обязательно посмотреть эту ленту.

«Очень положительно отношусь к тому, чтобы про таких выдающихся артисток и певиц снимали фильмы. Тем более нет такой, как Пугачева — Алла такая одна!», — цитирует Тарасову издание Sport24.

Напомним, о том, что ведущая Ксения Собчак работает над фильмом о бывшей жене Филиппа Киркорова, сообщил активист Виталий Бородин. Он поведал публике, что знаменитая блондинка решила приступить к работе для того, чтобы восстановить репутацию Примадонны, которая была несколько запятнана после ее внезапного отъезда вначале в Израиль, а потом на Кипр.

Изданию Teleprogramma.pro Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева уже никогда не сможет вернуть свою былую репутацию, поскольку с возрастом ее характер стал непримиримым, легенда просто ушла, состарилась. Фильм музыкальный критик смотреть не собирается, поскольку не испытывает никакого интереса к фигуре народной артистки.

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