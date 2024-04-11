Актер Валсис Шмидт о смерти певца Евгения Кунгурова: «Не понимаю, как так могло получиться»

8 апреля умер Евгений Кунгуров. Он наложил на себя руки. Перед смертью певец написал сообщение жене Ирине Мелединой, в котором предупредил о своих намерениях. Родные признались, что случившееся для них стало настоящей трагедией. 11 апреля в прощальном доме Троекуровского кладбища Москвы состоялась церемония прощания с артистом.

Почтить его память приехали друзья и коллеги. В центре событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro. Одним из первых появился Валсис Шмидт, который является актером и блогером. Он признался, что дружил с Кунгуровым. Суицид певца стал для него потрясением.

«На одной из передач я был участником, мы познакомились и у нас как-то дружба завязалась. В каких-то проектах участвовали вместе, постоянно были на связи», — признался Шмидт.

При этом он не сразу вспомнил, когда у него случился последний разговор с артистом. По его словам, у Кунгурова не было свободного времени.

«У него была очень сильная загруженность в последнее время. Не было совершенно времени на общение. Последний раз мы общались где-то полгода назад. Я приехал сейчас со съемок в Сибири. Я даже не понимаю, как так могло получиться», — сказал актер.

Напомним, что тело Кунгурова увезут в город Заречный Свердловской области. 13 апреля там пройдет отпевание. Похоронят певца рядом с его бабушкой.