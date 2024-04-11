Певица Жасмин призналась, что у нее с невестой старшего сына состоялся женский разговор

Жасмин уже больше 10 лет состоит в браке с политиком Иланом Шором. Несмотря на разные трудности и то, что уже несколько лет супруги живут раздельно, так как мужу артистки пришлось уехать за границу, она сохраняет с ним гармоничные отношения.

Также певица растит 12-летнюю дочку Маргариту и сына Мирона, которому скоро будет семь лет. А от первого брака у нее есть сын Михаил, с которым у нее отличные отношения. Недавно звезда призналась, что в этом году состоится его свадьба.

По словам Жасмин, сначала она была против женитьбы сына, так как он был знаком с избранницей всего несколько недель. Но Михаил пообщался с мужем матери, который признался, что сразу понял, что певица должна быть его женой. После этого Михаил заявил маме, что не хочет медлить, так как встретил ту самую девушку.

«И Ева действительно оказалась чудом — скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевное. Ее мама, с которой нас друг другу позже представили, тоже вызвала у меня огромную симпатию», — поделилась артистка.

Она призналась, что недавно они ездили в отпуск. Тогда Михаил взял с собой возлюбленную. Жасмин уличила момент на курорте и решла пообщаться с Евой. В итоге девушка довела ее до слез.

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