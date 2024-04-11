Бузова пошутила над бывшим мужем Тарасовым: «Много лет получал мячом по голове, это не прошло бесследно»

Ольга Бузова уже давно состоит в разводе с Дмитрием Тарасовым. До сих пор она вспоминает о том, как жила с футболистом. Чаще всего телеведущая высмеивает бывшего мужа. Она не раз признавалась, что он забрал у нее машину, которую ей дарил. В эфире шоу «Это нормально?», которое артистка ведет с Маратом Башаровым обсуждались браки с футболистами. Бузова не удержалась высказала свое мнение, пошутив над бывшим супругом.

«Девчулечки мои, ну не мечтайте вы выйти замуж за футболиста! Все-таки, когда человек много лет получает мячом по голове, это не проходит бесследно», — заявила она.

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В студии была певица Валерия, которая высказала другое мнение. Она считает, что обобщать спортсменов не нужно. Певица уверена, что среди футболистов есть хорошие и добрые люди. При этом артистка не понимает, зачем мечтать о свадьбе с футболистом. Она считает, что замуж надо выходить только по любви и мечтать о встрече с подходящим мужчиной.