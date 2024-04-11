Жасмин рассказала, что живущий в другой стране муж иногда ее ревнует: «Каждый раз смеюсь»

Жасмин прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Она со скандалом развелась с Вячеслав Семендуев, который имел ресторан в Москве и вкладывался в развитие карьеры жены. Певица ушла от него, обвинив в побоях.

С 2011 года она состоит в браке с Иланом Шором, который является молдавским бизнесменом. Он также был мэром города Орхей. Но шесть лет назад Кишиневский суд приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Республики Молдова. Когда власть в стране сменилась, он уехал за границу.

В новом интервью Жасмин призналась, что жизнь на расстоянии с возлюбленным не приносит ей много сложностей. Она даже заверила, что супруг ее ревнует, но не всерьез. Иногда политик удивляется, когда видит избранницу с макияжем.

«Не могу сказать, что Илан совсем расслабился в этом плане и не ревнует меня: всегда, когда видит, что я ухожу из дома "при параде", округляет глаза: "Это куда ты такая красивая собралась?" Я каждый раз смеюсь: "Не поверишь! На работу". Хотя ненакрашенной он меня еще больше любит и, когда мне никуда не надо, всегда подмечает: "Как мне нравится, когда ты без косметики!"» — поделилась артистка.

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Она также отметила, что ей нравится такие отношения, так как они с мужем друг над другом подшучивают, пишет Lady.mail. Жасмин растит двоих детей: дочку Маргариту и сына Мирона.