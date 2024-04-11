Татьяна Васильева призналась, что сбежала со свидания с мужчиной: «Увидела его и сразу поняла, что надо уходить»

Татьяна Васильева является востребованной актрисой. В новом интервью она призналась, что сейчас работает чаще с молодыми режиссерами. Артистка заявила, что время поменялось, а вместе с ним многое в работе.

Васильева дважды состояла в браке. У нее есть сын Филипп от первого мужа Анатолия, а также дочка Елизавета от второго мужа Георгия Мартиросяна. Она призналась, что за последние десять лет у нее не было отношений. Актриса рассказала, что больше не хочет искать любовь, хотя несколько лет назад отправилась на свидание, с которого сбежала.

«Я нарядилась, пришла вся такая воздушная, дыша духами и туманами. Пришла и села у окна. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить, не мое. Лет 60, некрасивый, старый пень с пузом... а как же без него. Пришел с фотографиями покойной жены и начал плакать, что у него там куча детей. Рассказы, рассказы об этом, я чуть с ума не сошла. Думаю: "Напиться, что ли?" Потом говорю: "Я сейчас вернусь"...и по тапкам, как Хлестаков», — поделилась Татьяна Григорьевна.

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Она также заявила, что мужчина ей должен быть интересным и даже превосходить ее. Артистка посетовала, что все желание у нее отбило искать вторую половинку то, что представители сильного пола пытаются сразу сесть ей на шею. Васильева подчеркнула, что ей нужна не близость в интимном плане, а интересное общение. Об этом она поведала Валерии Гай Германике в YouTube-канале «Лера в Большом городе».