Жасмин о лишнем весе дочки: «Может, она бы и хотела постройнеть, но пока никак»

Жасмин уже много лет выступает на сцене. Она не перестает работать над новыми песнями. Артистка вырастила сына Михаила. Теперь она всю свою заботу дарит 12-летней дочке Маргарите и сыну Мирону, которому скоро будет 8 лет. Она похвасталась, что наследница занялась музыкой и даже выпустит альбом в этом году.

Для дочки Жасмин каждый год устраивает пышные праздники на день рождения, а также водит ее на разные шоу. В интервью артистка призналась, что часто получает в соцсетях комментарии по поводу лишнего веса Маргариты. Она возмущена, что ее ребенку рекомендуют похудеть.

«У меня это в голове не укладывается. Люди, да откуда вы знаете, почему она не такая худая, как остальные дети — может, растущий организм пока не дает избавиться от лишних килограммов? Может, она бы и хотела постройнеть, но пока никак... Конечно, мне подобное больно читать», — заявила певица.

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Сама 46-летняя Жасмин следит за фигурой. Она призналась, что намерена похудеть на несколько килограммов. Артистка не скрывает, что питается по системе диетолога. От строгих правил звезда не отходит, поэтому не ест мучное, сладкое и макароны, пишет Lady.mail.