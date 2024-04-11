Жена Олега Газманова рассказала, что певец перенес плановую операцию на глаза

Олег Газманов обычно регулярно выступает на сцене. Певец всегда радовал публику акробатическими номерами и танцами. Оказалось, что 72-летнего артиста стало подводить здоровье. Он в марте обратился к врачам и даже лег в больницу. Его жена Марина рассказала, что у Олега была операция. Он сразу дала понять, что все прошло хорошо, так как певец сразу вернулся к работе.

«Дорогие мои подписчики, вы волнуетесь, как себя чувствует композитор после операции на глаза?! Операция плановая! Олег в первый же день после вмешательства уже работал на студии. Он настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы», — пояснила Марина.

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По ее словам, артиста больше беспокоит творчество, чем здоровье. Она призналась, что скоро Газманов выпустит новый материл. Марина заявила, что публику ждет новый шлягер. Напомним, что пара вырастила сына Родиона и заботиться о дочке Марианне.