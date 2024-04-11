Жасмин заявила, что ее 12-летняя дочка выпустит сольный альбом в 2024 году

Жасмин поддерживает увлечение дочки. Фото: Global Look Press

Певица Жасмин призналась, что наняла дочке креативного менеджера. Звезда похвасталась, что Маргарита уже заключила контракт со звукозаписывающей студией.

Жасмин не перестает выпускать новые песни. Она также растит детей: сына Мирона и дочку Маргариту. От первого брака у нее есть взрослый наследник Михаил. Артистка в новом интервью рассказала, что 12-летняя дочка хочет пойти по ее стопам. 

Девочка загорелась желанием заниматься вокалом. По словам Жасмин, она не понимает ничего в современном формате музыки, поэтому для наследницы наняла профессионального помощника. Звезда похвасталась, что Маргарита активно записывает песни. 

«Наняла дочке креативного менеджера, девочку 24-х лет, чтобы они вместе с Маргаритой могли делать молодежный продукт. Дочка уже заключила контракт со звукозаписывающей студией. 

В работе у нее сегодня несколько композиций — я, естественно, их тексты просматриваю, чтобы были литературными и приличными. Но там бояться особо нечего — команда с дочкой работает очень хорошая. Думаю, в этом году у нее уже выйдет свой сольный альбом», — поделилась Жасмин. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот ее старший сын готовится к свадьбе. Певица отметила, что одобрила его избранницу. Младший наследник Мирон пока учится в английской школе. Артистка заявила, что у него отлично получается считать. Жасмин рассказала, что учителя уже загадывают, что он сможет стать банкиром или коммерсантом, пишет Lady.mail.

Читайте также