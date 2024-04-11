Жасмин заявила, что ее 12-летняя дочка выпустит сольный альбом в 2024 году

Жасмин не перестает выпускать новые песни. Она также растит детей: сына Мирона и дочку Маргариту. От первого брака у нее есть взрослый наследник Михаил. Артистка в новом интервью рассказала, что 12-летняя дочка хочет пойти по ее стопам.

Девочка загорелась желанием заниматься вокалом. По словам Жасмин, она не понимает ничего в современном формате музыки, поэтому для наследницы наняла профессионального помощника. Звезда похвасталась, что Маргарита активно записывает песни.

«Наняла дочке креативного менеджера, девочку 24-х лет, чтобы они вместе с Маргаритой могли делать молодежный продукт. Дочка уже заключила контракт со звукозаписывающей студией. В работе у нее сегодня несколько композиций — я, естественно, их тексты просматриваю, чтобы были литературными и приличными. Но там бояться особо нечего — команда с дочкой работает очень хорошая. Думаю, в этом году у нее уже выйдет свой сольный альбом», — поделилась Жасмин.

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А вот ее старший сын готовится к свадьбе. Певица отметила, что одобрила его избранницу. Младший наследник Мирон пока учится в английской школе. Артистка заявила, что у него отлично получается считать. Жасмин рассказала, что учителя уже загадывают, что он сможет стать банкиром или коммерсантом, пишет Lady.mail.