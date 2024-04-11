Влад Соколовский: «20 апреля, в субботу, действительно состоится моя свадьба»

Влад Соколовский многим знаком по «Фабрике звезд». Он уже несколько лет строит отношения с Ангелиной Сурковой. У пары в марте 2023 года родился сын Дэвид. Влюбленные не торопились со свадьбой, но решили сначала просто расписаться в МФЦ, чтобы ребенок рос в официальной семье. Но лишать избранницу пышного праздника артист не намерен.

Он признавался, что сначала они зарегистрировали отношения, а спустя полгода он попросил ее руки. Свадьбу они решили сыграть весной, так как Влад был занят в съемках сериала «Постучись в мою дверь в Москве».

А накануне певец рассказал, что торжество состоится уже в этом месяце.

«20 апреля, в субботу, действительно состоится моя свадьба. Это будет семейный праздник, но переходящий в народные гуляния, потому что ночью мы решили устроить большую вечеринку», — поделился молодой отец во время мероприятия, которое прошло в Москве.

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Напомним, что сначала отношения с Ангелиной у него были нестабильными. Они то сходились, то расходились. А потом артист даже познакомил ее с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией. Они теперь часто вместе ездят отдыхать. Дакота смогла простить экс-мужа, который ей изменял, и наладить дружеские отношения.