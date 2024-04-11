Брилев о попытке жены Кунгурова подать на развод: «Там происходили какие-то события, которые нас не касаются»

Евгений Кунгуров в последние годы был востребованным артистом. Он выступал на сцене, снимался для телепередач и посещал разные торжественные мероприятия. 8 апреля оперный певец совершил суицид.

Родные были шокированы случившимся. Не все знали, что у него была нервная болезнь. Его отец Виктор признался, что сын сильно страдал из-за этого. Вскоре журналисты выяснили, что жена Ирина едва не развелась с Кунгуровым в 2023 году. Она подала в суд, но дело не сдвинулось с места из-за неправильного оформления документов.

Друг звезды Владимир Брилев признался, что в жизни певца было много моментов, которые заставляли его переживать. Он рассказал, что Евгений часто вспоминал Елену Максимову, ради которой ушел от первой жены Натальи. А вот Ирину он знает, как заботливую и элегантную женщину. Брилев уверен, что у нее были основания для того, чтобы подать на развод.

«Видимо, там происходили какие-то события, которые нас не касаются. Но я уверен, что, если Ирина подала на развод, значит, у нее были для этого веские основания. А Женя был уже не в состоянии проанализировать, что все эти шаги совершил он сам», – высказался он.

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По словам Владимира, у его друга был непростой характер, а также он стал заложником своего светского образа, пишет KP.RU.