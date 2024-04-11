Борющаяся с раком Кейт Миддлтон нарушила протокол, разослав открытки с благодарностью поддержавшим ее гражданам

Кейт Миддлтон в начале года перенесла операцию на брюшной полости. Позже выяснилось, что тогда врачи подтвердили, что у нее онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская тайно начала лечение, а потом с семьей уехала в особняк Анмер Холл в графстве Норфолк, чтобы в спокойной обстановке побыть с близкими. Оказалось, что недавно она дважды нарушила королевский протокол. После того, как Миддлтон рассказал о своем недуге, граждане стали оказывать ей поддержку и присылать письма на ее адрес в больших количествах.

Супруги были поражены тому, сколько людей отозвались и выразили сочувствие. Кэтрин даже решила их поблагодарить. Она разослала открытки в ответ на письма граждан со всего мира, пишет The Sun. Примечательно, что люди стали публиковать фотографии открыток в блогах. Они выглядят лаконично: на белой карточке под фирменным логотипом пресс-службы Кенсингтонского дворца черным шрифтом написаны слова благодарности.

«Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен», – написано в ней.

А некоторым людям Миддлтон ответила лично. Так повезло ее друзьям, близким к семье людям и поклонникам, которые много лет ей пишут. Таким решением она нарушила два протокола. Дело в том, что монаршие особы открытки рассылают только по особым случаям. Чаще всего это происходит на Рождество.

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Примечательно, что впервые Кенсингтонский дворец решил так поступить в связи с событием, которое не относится к числу праздников. И второе, обычно открытки сопровождаются фотографией, но на этот раз они были без фотокарточек.