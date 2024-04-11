Жена Арсения Шульгина Лиана о супружеской жизни: «Важно открыто говорить о том, чего хочется»

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин в 2020 году женился на своей избраннице по имени Лиана. Они демонстрировали идеальные отношения. Вскоре у пары родилась дочка Селин. Новые испытания они пережили вместе.

Но недавно невестка Валерии перестала публиковать совместные фото с мужем. Она также осталась дома этой весной, а ее возлюбленный улетел в Китай. Это спровоцировало слухи о разводе. Но Лиана поспешила внести ясность. Она заверила, что в их отношениях все в порядке.

«Важно не быть вместе для галочки, а открыто говорить о том, чего хочется или нет. Я всегда говорю Сене то, как вижу, и он тоже. В итоге мы находим компромисс и не нарушаем личные границы друг друга», – высказалась жена Арсения.

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Напомним, что Валерия любит внучку и регулярно проводит с ней время. Певица также сразу нашла общий язык со своей невесткой. Она каждый год с теплотой поздравляет ее в день рождения.