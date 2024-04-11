Мосэнергосбыт подал в суд на Павла Прилучного из-за долга в 60 тысяч рублей

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце часто оказывается в центре внимания. На этот раз на актера подал в суд Мосэнергосбыт. Оказалось, что у него образовался долг за воду, электриечство и отопление в квартире в Москве, из которой артист не захотел сам выписываться. Бывшей жене пришлось через суд его выписывать из своего жилья. А теперь Павлу нужно будет оплатить долг по коммунальным услугам, сумма составляет почти 60 тысяч рублей, пишет Телеграм-канал Mash.

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Напомним, что после развода Павел стал жить в загородном доме, который был куплен в ипотеку. Потом он его продал и взял особняк, в котором теперь живет с новой женой Зепюр Брутян и сыном Микаэлем. Бывшая жена недавно подала на него в суд из-за алиментов. Агата хочет, чтобы актер увеличил сумму выплат на содержание сына Тимофея и дочки Мии.